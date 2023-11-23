«Ночные охотники» ударили по подразделениям ВСУ под Херсоном Рогов: российские вертолеты ударили по подразделениям ВСУ в районе Крынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вертолеты вечером 22 ноября нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Около 22:40 в районе населенного пункта Крынки отряды врага, засевшие в нескольких домах, были уничтожены нашими боевыми вертолетами Ми-28Н «Ночной охотник», — написал Рогов.

По его словам, в ходе операции российские вертолеты использовали управляемые ракеты.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие ВС РФ успешно контратаковали позиции армии Украины в районе села Вербовое в Запорожской области. Он рассказал, что 19 ноября российские бойцы атаковали ВСУ, которые пытались наступать в сторону Вербового, Новопрокоповки и Работино. Удар был нанесен северо-восточнее Вербового.

Он также рассказывал, что ВС РФ удалось продвинуться на 600 метров в районе населенного пункта Пятихатки. По словам Рогова, в ходе боев подразделения армия России взяла два опорных пункта ВСУ.