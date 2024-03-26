Ночной пожар в курортном городе унес жизни трех человек Mash: три человека погибли при пожаре площадью 150 «квадратов» в Туапсе

Возгорание произошло ночью в доме на территории города Туапсе в Краснодарском крае, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Согласно его сведениям, пожар унес жизни трех человек.

Как уточнил канал, спасатели обнаружили тела троих погибших при разборе завалов. Ими оказались 80-летний хозяин дома, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Тушение огня заняло у сотрудников экстренных служб практически час. К месту происшествия прибыли минимум две пожарные машины. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, либо неисправность печного отопления.

Ранее пресс-служба МЧС по Псковской области сообщила о локализации пожара в деревне Исаково на площади более шести тысяч квадратных метров. Сотрудники ведомства смогли уберечь от огня соседние здания. На месте происшествия работали 25 специалистов, было задействовано девять единиц техники.

Также ранее МЧС сообщило об успешной ликвидации пожара в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Тушением пламени занимались более 60 человек, было использовано 29 единиц техники, включая 11 автоцистерн и две автолестницы.