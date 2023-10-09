Ночная прогулка жителя Новосибирска закончилась в колодце с водой Житель Новосибирска провалился в колодец с водой и повредил позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели в Новосибирске помогли мужчине выбраться из колодца с водой, в который он провалился минувшей ночью, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в своем Telegram-канале. С подозрением на травму позвоночника его госпитализировали.

Вчера на телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение, что по улице Волховская мужчина ночью провалился в колодец с водой. Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. Мужчину 1975 г. р. достали из колодца и с подозрением на травму позвоночника передали бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в МАСС.

По данным ведомства, уже после ЧП колодец закрыли подручными предметами и огородили сигнальной лентой. Как ожидается, в перспективе его заблокируют.

Ранее на востоке Москвы пятилетний мальчик упал в канализационный люк. В результате падения он получил травмы. Ребенка оперативно подняли на поверхность и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В августе на смотровой площадке на Воробьевых горах мужчина упал в колодец на глубину 20 м. Сначала он подавал признаки жизни, однако вскоре перестал откликаться. Спасти мужчину не удалось.

До этого в Выборге Ленинградской области прохожий спас упавшую в колодец девятилетнюю девочку. Школьница хотела помочь другу, который провалился в резервуар, но не удержалась сама.