Ночная погоня за водителем в Магадане попала на видео В Магадане полиция устроила погоню за водителем с применением оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Магадане сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за машиной, которая двигалась по городу без переднего бампера и на большой скорости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором можно заметить, что водитель игнорировал требование остановиться и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Полицейским удалось остановить его, прострелив колеса.

Применение оружия сотрудниками полиции — крайняя мера, когда действия нарушителя угрожают жизни и здоровью окружающих. Именно такая ситуация недавно сложилась на улицах Магадана. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. <...> Инспектор сделал несколько прицельных выстрелов по колесам. Лишь после этого нарушитель остановился, — написала Волк.

По словам Волк, водителем оказался молодой человек, у которого не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, у него уже имелось пять административных протоколов.

Недавно в Амурской области сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем Toyota Cresta. Отмечается, что водитель машины имел признаки наркотического опьянения. В ходе погони правоохранители применили табельное оружие, чтобы прострелить колеса машины.