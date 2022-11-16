Марочко: ВСУ ведут наступление от Попасной до Харьковской области

Фото: МО Украины

Украинские войска пытаются вести наступательные действия по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области, заявил в эфире «Соловьев Live» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В целом ситуацию на Луганском направлении он назвал стабильно тяжелой.

Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия, — подчеркнул Марочко.

Ранее Марочко сообщал, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.

В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Украине хотят активизировать боевые действия. По его словам, Киев планирует до конца года начать широкомасштабное наступление в Запорожской области.

Рогов также добавил, что в настоящее время нет предпосылок для заморозки конфликта. Они могу появиться, когда украинской армии будет нанесен ряд существенных поражений, считает член главного совета ВГА. По его мнению, задачей российской стороны является приведение Киева в чувства.