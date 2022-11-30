Стало известно о недовольстве бойцов ВСУ приказами наступать на Сватово Офицер НМ ЛНР Марочко: командиры ВСУ сомневаются в целесообразности атаки на Сватово

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, военные направили своему руководству рапорты, требуя разъяснить целесообразность наступления в условиях, когда подразделениям, несущим заметные потери, приходится обходиться без необходимых ресурсов, передает ТАСС. К вышестоящим чинам обратилось украинское командование, дислоцирующееся на Сватовском направлении и отвечающее за операцию по взятию города.

Постоянные потери, недостаточное количество боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники для выполнения боевого распоряжения по взятию под контроль Сватово вынудили командиров штурмовых подразделений написать рапорты вышестоящему руководству, в которых они просят разъяснить и обосновать расчет сил и средств при планировании операции, а также целесообразность дальнейших наступательных действий при отсутствии необходимых ресурсов, — заметил офицер НМ ЛНР.

Накануне Марочко рассказывал, что силовики со стороны Украины пытаются активизироваться на Сватовском направлении. По его словам, ВСУ предпринимали несколько попыток прорвать оборону союзных сил.

Ранее помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сказал, что на Сватовском и Кременском направлениях в Луганской Народной Республике подразделения ВСУ почти полностью состоят из иностранных наемников.

Эти кадровые решения связаны с заметными потерями в рядах ВСУ, отметил военный, также являющийся командиром подразделения спецназа «Ахмат». Он сказал, что Украина уже не может самостоятельно выставить на передовую необходимое количество бойцов.