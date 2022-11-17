НМ ЛНР: Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области. По его словам, объектом провокации станет больница в поселке Великий Бурлук, сообщает РИА Новости.

По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ, — подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.

Филипоненко добавил, что имеющиеся данные говорят о предстоящем обстреле больницы из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. Освещать провокацию будут в том числе иностранные журналисты, добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО ситуацией с падением ракет на границе. Заявления Киева и Варшавы по ракетному инциденту были безответственными, отметил он.