Нижний Тагил столкнулся с дефицитом мест на кладбищах

https://static.news.ru/photo/fa72e35e-2b24-11eb-a232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле заканчиваются места на кладбищах. На некоторых погостах в настоящее время занято свыше 90% участков.

Всего в самом городе и в присоединённых населённых пунктах насчитывается 21 кладбище общей площадью в 220 гектаров. Три из них — Южное, Юго-Западное и Висимское — официально закрыты. Там допускается только захоронение урн с прахом в могилы родственников.

Местные власти занимаются поиском новых мест под погосты. В частности, они планируют обустройство нового кладбища в районе очистных сооружений предприятия «Уралхимпласт». На данный момент идёт подготовка к проектированию территории.

Кроме того, ведутся переговоры по передаче или изъятию участков земли в районе Старатель, большая часть из которых принадлежит Нижнетагильскому институту испытания металлов, сообщают «Все новости» со ссылкой на замглавы управления городским хозяйством Игоря Комарова.

По данным администрации Нижнего Тагила, в 2019 году было зарегистрировано 4231 захоронение, а за 10 месяцев текущего года — 3379.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ритуального агентства в Нижнем Тагиле убил человека и спрятал его труп в чужой могиле. У мужчин возник конфликт во время застолья и один ударил другого ножом. Боясь ответственности, врачей для раненого он вызывать не стал, а после его смерти решил избавиться от тела, поместив в заброшенном захоронении.