Нижний Тагил столкнулся с дефицитом мест на кладбищах

В Нижнем Тагиле заканчиваются места на кладбищах. На некоторых погостах в настоящее время занято свыше 90% участков.
Всего в самом городе и в присоединённых населённых пунктах насчитывается 21 кладбище общей площадью в 220 гектаров. Три из них — Южное, Юго-Западное и Висимское — официально закрыты. Там допускается только захоронение урн с прахом в могилы родственников.
Местные власти занимаются поиском новых мест под погосты. В частности, они планируют обустройство нового кладбища в районе очистных сооружений предприятия «Уралхимпласт». На данный момент идёт подготовка к проектированию территории.
Кроме того, ведутся переговоры по передаче или изъятию участков земли в районе Старатель, большая часть из которых принадлежит Нижнетагильскому институту испытания металлов,
По данным администрации Нижнего Тагила, в 2019 году было зарегистрировано 4231 захоронение, а за 10 месяцев текущего года — 3379.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ритуального агентства в Нижнем Тагиле убил человека и спрятал его труп в чужой могиле. У мужчин возник конфликт во время застолья и один ударил другого ножом. Боясь ответственности, врачей для раненого он вызывать не стал, а после его смерти решил избавиться от тела, поместив в заброшенном захоронении.