Российского чиновника арестовали за присваивание денег контрактников Татарстанский чиновник Сафиуллин помещен под домашний арест за аферу с выплатами

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Начальник отдела административно-технической инспекции исполкома Нижнекамского района Татарстана Ильдар Сафиуллин отправлен под домашний арест по подозрению в присвоении предназначенных для контрактников средств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На данный момент следствие располагает доказательствами по двум случаям мошенничества.

По данным следствия, Сафиуллин злоупотреблял служебным положением, убеждая военнослужащих указывать его фамилию в документах при оформлении контракта. Таким образом он незаконно получал выплаты, положенные за привлечение новых бойцов. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере». Параллельно открыто расследование в отношении пока не установленных лиц.

Ранее стало известно, что мэр Нижнекамска в Татарстане Рамиль Муллин, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку. Он объявил о планах уйти с поста градоначальника во время торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. Мэр Нижнекамска подвел итоги работы, поблагодарил коллектив администрации и сообщил о предстоящей отставке.