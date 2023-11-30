Нижегородской собаке сделали уникальную пластическую операцию Хирурги из Нижегородской области реконструировали собаке потерянный нос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хирурги сделали пластическую операцию собаке по кличке Белка, которая лишилась носа после неудачной погони за кошкой, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Отмечается, что теперь четвероногая сможет нормально дышать и есть.

По данным канала, в течение пяти дней к новому носу должна прижиться кожа. Если все пройдет хорошо, то больше никаких хирургических вмешательств собаке не потребуется.

Пару недель назад любимица охраны местной оптовой базы Белка погналась за кошкой, та шмыгнула под ворота из профнастила, а собака застряла в узком проеме под острым железным листом. Когда она пыталась выбраться, ей полоснуло нос. Врачи решились на уникальную операцию по восстановлению морды пса за 200 тысяч рублей.

Ранее житель Красногорска спас провалившуюся под лед собаку. Инцидент произошел в бухте Живописная близ ЖК на Мякининском шоссе. Очевидцы утверждают, что в районе полудня возле бухты прогуливалась семья, дети бросали снежки на лед, за которыми побежала собака и упала в воду.

На кадрах видно, как мужчина, не снимая верхней одежды, заходит в водоем и начинает плыть по направлению к четвероногому. Приблизившись к собаке, мужчина взял ее в руки и направился в сторону берега. Выйдя на берег очевидцы накинули на него куртку, после чего они вместе с собакой ушли.