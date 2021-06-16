В Нижегородской области вслед за Москвой введены новые ограничения

https://static.news.ru/photo/53ca6f2e-ceab-11eb-8172-96000091f725_660.jpg Глеб Никитин Фото: government-nnov.ru

В Нижегородской области ограничивают доступ на массовые мероприятия. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внёс глава региона Глеб Никитин, пишет «Интерфакс».

Согласно новым требованиям организаторы, участники, зрители, посетители допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала сертификата прививки от COVID-19 или отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР сроком действия не более трёх дней. Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе, пишет агентство.

Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий, — говорится в сообщении.

При этом Минкультуры региона поручено разработать универсальный документ посетителя мероприятий. Кроме того, работодатели области должны перевести на дистанционную работу всех, кто может трудиться удалённо.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от корoнавируса 60% работающих жителей столицы. Она поручила до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом вакцины от новой корoнавирусной инфекции.