Нижегородские полицейские раздают участникам акции маски

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В Нижнем Новгороде сотрудники полиции раздают медицинские маски участникам несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В городе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением COVID-19, однако митингующие его проигнорировали. Они собрались на Большой покровской улице у кинотеатра «Октябрь». Участники акции наметили маршрут шествия, которое должно завершится у памятника Минину. На призывы стражей порядка разойтись они не реагируют, сообщает РИА Новости.

Накануне глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все пришедшие на акцию сознательно нарушат закон поскольку она не согласована с властями, а в региональном главке МВД предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях и провокации.

Акция в поддержку Навального проходила в Нижнем Новгороде, как и в других городах России, 23 января. Тогда в ней приняли участие около полутора тысячи человек. Численность протестующих 31 января не называется.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на акцию в поддержку Навального собрались около 300 человек. Силовики задержали более 60 человек. В их числе оказался член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе, однако его практически сразу отпустили.