Нижегородские полицейские раздают участникам акции маски

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции раздают медицинские маски участникам несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
В городе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением COVID-19, однако митингующие его проигнорировали. Они собрались на Большой покровской улице у кинотеатра «Октябрь». Участники акции наметили маршрут шествия, которое должно завершится у памятника Минину. На призывы стражей порядка разойтись они не реагируют,
Накануне глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все пришедшие на акцию сознательно нарушат закон поскольку она не согласована с властями, а в региональном главке МВД предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях и провокации.
Акция в поддержку Навального проходила в Нижнем Новгороде, как и в других городах России, 23 января. Тогда в ней приняли участие около полутора тысячи человек. Численность протестующих 31 января не называется.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на акцию в поддержку Навального собрались около 300 человек. Силовики задержали более 60 человек. В их числе оказался член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе, однако его практически сразу отпустили.