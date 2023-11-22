Нижегородец задушил любовницу из-за угроз рассказать его жене о неверности

Нижегородец задушил свою любовницу в Сормовском районе, потому что та пригрозила рассказать обо всем его жене, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, мужчину уже арестовали.

Как выяснил канал, 36-летняя Татьяна перестала выходить на связь, после чего обеспокоенная подруга приехала к ней домой и обнаружила труп женщины в одном халате. Отмечается, что романтический антураж — смятые простыни, вино и сыр на столике — заставили правоохранителей заподозрить в преступлении мужчину.

Канал пишет, что подруга вспомнила о романе убитой с женатым мужчиной. На допросе тот признался, что на последнем свидании любовница поставила ему ультиматум: либо она все расскажет жене, либо он сам. В итоге неверный ее задушил.

Ранее в Санкт-Петербурге 27-летняя местная жительница была доставлена в больницу с травмой ушной раковины. Выяснилось, что часть уха ей во время ссоры откусил сожитель, с которым она выпивала до глубокой ночи. После оказания медпомощи ее отправили домой трезветь.

До этого в Москве 39-летний местный житель не смог пережить расставание с 36-летней девушкой и попытался отрезать себе член. Мужчина занялся членовредительством демонстративно, при девушке. Та сразу же выбежала из квартиры, а ухажер бросился за нею вслед. Очевидцы вызвали скорую помощь.