Нижегородец устроил заплыв на матрасе в луже

https://static.news.ru/photo/0b961b72-8fae-11eb-8af6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода открыл купальный сезон, поплавав на надувном матрасе в луже. Видео заплыва опубликовал Telegram-канал «Нижний № 1».

В ролике видно, как мужчина в шортах лежит на надувном матрасе посреди большой лужи и гребёт руками. Через некоторое время он встал и перенёс матрас ближе к «берегу», чтобы пропустить проезжающие автомобили.

Вот «бассейн» на Московском шоссе. Купальщик взял матрас и наслаждается прохладной водой. Приезжайте на курорты Нижегородского края, — говорится в сообщении канала.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с начала 2021 года вступили в силу новые правила пляжного отдыха. Они запрещают выгул на пляже домашних животных, за исключением собак-поводырей, нырять с неприспособленных для этого сооружений, а также плавать на предметах, которые специально не предназначены для плавания, и использовать спасательные средства не по назначению.