Нижегородец дважды пытался заказать у киллера убийство бывшей жены

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Житель Нижнего Новгорода дважды пытался заказать убийство бывшей жены через знакомых, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, мужчина хотел избавиться от экс-супруги из-за затянувшегося раздела имущества после развода.

Как стало известно каналу, Наталья и Дмитрий прожили в браке 11 лет и кроме двоих детей нажили квартиру, дом и дачу. Три года назад Наталья подала на развод из-за очередной измены супруга. Испугавшись потери недвижимости, мужчина обратился к знакомым, чтобы те нашли киллера для жены. Наемник оказался подставным, в беседе с ним Дмитрий оценил жизнь матери своих детей в 400 тысяч рублей, но потом резко пропал.

Согласно информации канала, недавно мужчина снова попытался найти убийцу для экс-супруги, но снова не сложилось. При этом женщина регулярно пишет в автозаводское отделение полиции заявления из страха, что тот однажды действительно ее убьет, но получает отказные. Тем временем к Дмитрию переехала его новая — девятая по счету — жена, и он планирует выписать из квартиры детей.

Ранее в Омской области суд приговорил к полутора годам колонии общего режима 54-летнего местного жителя, который в мае похитил бывшую жену, избивал ее и угрожал убийством. При похищении агрессор сжег всю одежду потерпевшей, чтобы та не могла сбежать. Все события происходили в поселке Большеречье.