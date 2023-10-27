Нижегородец добился компенсации за пытки в полиции спустя 12 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода получит компенсацию в 200 тысяч рублей за пытки в отделе полиции 12 лет назад, пишет в Telegram-канале правозащитная организация «Команда против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Юристы требовали для потерпевшего возмещения ущерба в один миллион рублей и намерены подать апелляцию на решение Канавинского районного суда.

Мужчина в мае 2011 года оказался в отделе полиции, где, по его словам, от него требовали признаться в убийстве. После того как он отказался, ему надели на голову полиэтиленовый пакет и в течение 10 часов били, применяли разряды тока.

Следователи шесть раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе на пытки. Полицейские утверждали, что задержанный получил травмы сам, когда пытался совершить побег. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что травмы не могли возникнуть только из-за падения — он мог получить их в результате пыток.

Спустя семь лет уголовное дело завели по статье о превышении должностных полномочий одним из сотрудников отдела полиции. Позднее дело закрыли из-за истечения срока давности.

В начале октября стало известно, что оренбургские полицейские спустя 13 лет извинились перед тремя гражданами за пытки. Правоохранители в 2010 году задержали мужчину и двух женщин по подозрению в серии краж. Они все отрицали, тогда полицейские избили их, чтобы получить признательные показания. Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение мозга, гематому грудной клетки, у одной из женщин был вырван клок волос. Позже выяснилось, что эти граждане к преступлениям непричастны.