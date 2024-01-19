Нижегородцы нарушили правило бойцовского клуба и подставили подростков Подростки-мигранты основали бойцовский клуб в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько несовершеннолетних жителей Канавинского района Нижнего Новгорода основали бойцовский клуб, сообщили Lenta.ru в региональном управлении Следственного комитета. По информации издания, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. О проделках подростков стало известно после жалоб граждан.

Изначально жители города начали сообщать о бойцовском клубе в местных пабликах. Они пожаловались, что подростки-мигранты учатся различным приемам у старших ребят. После этого, по их словам, школьники устраивают уличные потасовки.

Беспокойство за собственных детей вынудило нижегородцев обратиться в Следственный комитет. Исполнение поручения Бастрыкина о возбуждении уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подростки попытались ограбить автостанцию. Дети в возрасте от 10 до 12 лет подошли к кассе с предметом, похожим на пистолет. Однако осуществить задуманное не удалось, так как они испугались камеры наблюдения. Полиция устанавливает личности подростков и проводит проверку.