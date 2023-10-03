Нижегородца осудили за подготовку массового убийства в школе

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Жителя Нижегородской области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы за подготовку массового убийства в одной из местных школ, сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт судьи Борского городского суда. Отмечается, что обвинение запрашивало для 18-летнего Александра Огородникова четыре года и 11 месяцев, однако ему зачли срок содержания под стражей.

Огородников и его подельники были задержаны в январе 2022 года. По данным следствия, трое подростков, которым на тот момент было от 16 до 18 лет, планировали устроить массовое убийство на почве ненависти. В качестве объекта для нападения была выбрана школа в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Однако подросткам не удалось совершить задуманное. В своем последнем слове Огородников признался, что он действительно вел переписку на эту тему, однако не осознавал, к каким последствиям это приведет. Он назвал содержание переписки шуткой, но прокурор не согласился с его заявлением, подчеркнув, что шутка — это удобное объяснение для преступления.

Признать Огородникова Александра Андреевича виновным... и назначить наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в тексте обвинения.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин в Ростовской области. По данным спецслужбы, они планировали устроить террористические акты на территории региона по наводке легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).