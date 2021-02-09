Никто не захотел охранять хабаровского губернатора Дегтярёва

https://static.news.ru/photo/6c5f5da8-6acc-11eb-98a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Хабаровского края объявило тендер на услуги охраны губернатора региона Михаила Дегтярёва, но не смогло найти поставщика. На торги не было подано ни одной заявки.

Конкурс на определение поставщика был размещён на сайте госзакупок 22 декабря 2020 года и должен был проходить до 21 января 2021 года, однако был продлён до 1 февраля. Максимальная цена закупки составляла 4 780 256 рублей.

Предполагалось, что в ходе тендера будут найдены два человека, занимающиеся «охраной жизни и здоровья высшего должностного лица субъекта Российской Федерации» и консультирующие заказчика по вопросам «правомерной защиты от противоправных посягательств». Работать они должны были 327 дней по 14 часов.

К моменту завершения торгов на конкурс не было подано ни одной заявки.

Дегтярёв стал губернатором Хабаровского края после ареста избранного главы региона Сергея Фургала. Следственные действия в отношении прошлого руководителя субъекта Федерации вызвали массовые протестные акции, которые долгое время проходили в краевой столице.

Как писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв призвал повсюду ставить памятники Владимиру Путину, особенно в Крыму. Дегтярёв вообще отличается неординарным мышлением и революционными инициативами, в числе которых особый резонанс вызвали его предложения о полном запрете хождения доллара в стране и о предоставлении женщинам бюллетеня в критические дни.