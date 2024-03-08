Пассажирку трамвая в Барнауле жестко избили три девушки

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В Барнауле вечером 7 марта три девушки-подростка избили 55-летнюю женщину в трамвае, следовавшем по маршруту № 10, рассказала сестра пострадавшей Telegram-каналу «Инцидент Барнаул». По данным канала, в салоне были и другие пассажиры, но никто из них не вступился за пострадавшую.

Сообщается, что женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой в больницу № 1, а в распоряжении правоохранительных органов есть видео, на котором запечатлены лица нападавших. Пострадавшая написала заявление в полицию, причины конфликта не уточняются.

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердила каналу факт подачи заявления, оно зарегистрировано в отделении полиции по Индустриальному району. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности нападавших.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина с кулаками набросился на девочку в трамвае после просьбы уступить ему место. Несовершеннолетняя отказала ему, после чего он обрушился на нее с потоком нецензурной брани и ударил по голове. Пассажирка, ставшая очевидцем, заявила, что мужчина ударил со всей силы наотмашь, а девочка едва устояла на ногах.