«Никому это не навредит»: Милонов объяснил необходимость курортного сбора Милонов: все туристические столицы мира имеют курортный сбор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Никого не напугает минимальный курортный сбор в Санкт-Петербурге, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что подобный сбор введен во всех мировых столицах и используется для развития туристической инфраструктуры городов.

Все туристические столицы мира такой сбор имеют, это никого не напрягает абсолютно, никому это не навредит. 100 рублей — это не так дорого, но эти деньги могут быть целевым образом потрачены на туристическую инфраструктуру, — объяснил депутат.

По его мнению, туристы не будут массово переходить из гостиниц в квартиры из-за курортного сбора, который как раз направлен на то, чтобы гости имели больший комфорт. Милонов также поделился, что 100 рублей — это минимальная и справедливая цена.

Это не такие деньги, которые могут повлиять на выбор туриста в пользу квартир. 100 рублей — в этом плане ерунда, у нас большое количество мест в гостиницах, мы пропагандируем, что это лучше и удобнее, чем оставаться в квартирах. Это направлено на то, чтобы сами гости имели больший комфорт. Это же на туристов все идет, — добавил Милонов.

Ранее турэксперт Барзыкин объяснил, куда пойдут деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге. Вырученные деньги могут пойти на обустройство территорий и поддерживающий ремонт, но для серьезных инвестиций этих средств не хватит, считает он.