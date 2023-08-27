Николаевское подполье показало снимок наемника в форме ВСУ Подпольщики показали гуляющих по городам Украины наемников из Южной Америки

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наемники из Южной Америки разгуливают по городам Украины в камуфляже и ортезами после ранения в ногу, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также предоставил агентству фотографии иностранных бойцов ВСУ.

На фотографии можно увидеть двух человек в военной форме с внешностью, типичной для жителей Латинской Америки.

На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины — это и есть иностранные наемники, — пояснил Лебедев.

Координатор подполья не стал называть город, в котором были сняты наемники. Он объяснил это соображениями безопасности для агента, сделавшего фотографию. Той же причиной Лебедев объяснил закрытые детали улицы, на которой происходила съемка.

Подпольщик указал на наемников, на которых на улице украинского города не обращают внимания, сами они тоже не обращают внимания на людей, поскольку уже «чувствуют себя здесь как дома».

Ранее сообщалось,что подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области. По их словам, тогда ВСУ потеряли до 30 солдат, а также склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.