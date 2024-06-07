Ник в онлайн-игре привел россиянина к обязательным работам Жителя Карачаево-Черкесии осудили за проукраинский никнейм в онлайн-игре

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Житель Карачаево-Черкесии, использовавший в своем никнейме проукраинское приветствие, приговорен к обязательным работам. Теперь вместо компьютера любитель онлайн-игр будет обязан 400 часов заниматься общественно полезной работой, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карачаево-Черкесской Республики.

Устойчиво придерживаясь экстремистских позиций, он публично разместил в открытом доступе для просмотра неограниченному кругу лиц в онлайн-игре никнейм <… >, а также осуществил открытую публичную переписку с участником онлайн-игры, где в групповом чате разместил атрибутику экстремистской организаций (лозунги), — сказано в сообщении пресс-службы.

Заключения эксперта стали основой для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 282.4 УК РФ. Приговор Черкесского городского суда в законную силу пока не вступил.

В Брянской области задержали мужчину, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Для этого он связался с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. Против задержанного завели уголовное дело.