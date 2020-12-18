«Ничего радикального не планируем»: Собянин рассказал о мерах против COVID

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Власти Москвы не планируют вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин.

Ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что москвичам нужно беречь себя. Также политик попросил жителей города в преддверии Нового года проявить осторожность при посещении магазинов и торговых центров.

Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя, — добавил он.

До этого сообщалось, что накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы не видят причин для объявления локдауна в столице до Нового года. Дальше решения начнут принимать из ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа, рассказал глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк.