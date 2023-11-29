«Ни холодно, ни жарко»: военкор о закрытии Финляндией границы Военкор Пегов: России безразлично решение Финляндии о закрытии границы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

России ни холодно и ни жарко от того, что финские власти решили временно закрыть границу, военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале. По его мнению, эта мера и другие ограничения, введенные Хельсинки ранее, вредят только самой Финляндии.

На самом деле, России уже ни холодно, ни жарко от этих мер. Туристические визы перестали выдавать россиянам еще в сентябре прошлого года. Финляндия наложила запрет на импорт и экспорт многих товаров, грузопоток между странами сократился в разы. Недавно запретили въезжать в страну автомобилям с российскими номерами <...>. Так что хоть всю наземную границу закрой — хуже не будет, — написал военкор.

Он назвал Финляндию европейским захолустьем и отметил, что туристов из ЕС там бывает немного. Основной турпоток, по словам военкора, шел из Ленобласти. Он пояснил, что россиянам Финляндия интересна тем, что близко, туда ездили отдыхать, в том числе на выходные, а также работать. Теперь поездки россиян в страну прекратились из-за чего она лишилась доходов от туризма.

О том, что финские власти закрывают все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, накануне сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются. Введение ограничения он объяснил притоком мигрантов, которые стремятся получить убежище в Финляндии. В создавшейся ситуации Орпо обвинил Россию.