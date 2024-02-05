Избиение ребенка матерью у подъезда в Набережных Челнах попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Республики Татарстан проводит проверку в отношении жительницы Набережных Челнов, избившей ребенка у подъезда, передает «Комсомольская правда». Россиянка не только применила силу, но и обматерила мальчика, все происходящее попало на камеру «умного» домофона.

На кадрах видно, что жительница одной из многоэтажек подходит к подъезду в вечернее время. Одной рукой гражданка держала бутылку, похожую на пивную, а второй — силой тащила за собой ребенка за капюшон. Сначала женщина швырнула мальчика на землю, а когда он поднялся, прижала его к двери и начала избивать, попутно оскорбляя его нецензурными словами.

По данным газеты, личность женщины уже установили, проводится проверка. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец заявила, что была подана заявка на проверку, состояла ли семья на учете в соцслужбах. Решение о том, будет ли женщина лишена родительских прав, примет суд, уточнила она. По ее словам, такое решение является самой крайней мерой.