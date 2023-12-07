У сибиряка украли 350 тысяч рублей, спрятанные в трусах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Октябрьском районе Новосибирска незнакомец украл у местного жителя 350 тысяч рублей, которые были спрятаны в трусах, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан, им оказался 22-летний сибиряк, ранее судимый за грабеж. Его поместили под стражу.

По данным ведомства, 40-летний местный житель находился в гостях у своей знакомой. Также с ними был подозреваемый. Во время застолья мужчины вышли на улицу, где молодой человек и обокрал сибиряка. Украденные деньги подозреваемый успел потратить.

В Новосибирске ранее 24-летнего уборщика-мигранта заподозрили в краже 1 млн рублей у предпринимателя. Помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина рассказала, что, по версии следствия, подозреваемый обнаружил деньги во время уборки номера в отеле, где проживал бизнесмен. Возбуждено уголовное дело.

До этого житель Дагестана обокрал родного дядю на 400 тысяч рублей, чтобы жениться на москвичке. Потерпевший сначала написал заявление в полицию, но потом его забрал. 19-летний парень познакомился с девушкой, когда та приехала в республику в отпуск.