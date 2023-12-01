Доставщик на мопеде напал с топором на водителя в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге курьер на мопеде во время остановки на светофоре достал из сумки топор и начал угрожать водителю автомобиля на Вознесенском проспекте, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Опубликовано видео с камеры регистратора машины.

Я тебя прибью, я контуженный! — кричал водитель мопеда.

Судя по записи с места событий, дебошир на мопеде утверждал, что владелец авто прыснул в него газовым баллончиком. Он требовал от водителя выйти, угрожая топором.

Водитель поспешил ретироваться с места, задев злоумышленника. Владелец KIA утверждает, что видел этого человека в первый раз и не применял газовый баллончик. По его словам, предполагаемый курьер успел повредить топором крыло и фару машины.

В ноябре в Подмосковье житель Люберец напал с мачете на женщину, гулявшую с ребенком на улице. Злоумышленника задержали полицейские, которым пришлось применить оружие. Нападавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением и порезом от мачете. Женщине оказали помощь на месте, ребенок не пострадал.

В конце октября в Василеостровском районе Петербурга пьяный пассажир напал на водителя автобуса во время поездки. Мужчина разгневался на него из-за отказа сделать остановку в неположенном месте. Участники конфликта урегулировали ситуацию мирным путем.