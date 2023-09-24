Незапертая дверь в дом обошлась военному пенсионеру из Петербурга в 11 млн Mash: грабители забрали из дома военного пенсионера в Петербурге 11 млн рублей

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Трое грабителей ворвались в дом военного пенсионера и вынесли оттуда почти 11 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, инцидент произошел в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга. Злоумышленники воспользовались тем, что дверь в коттедж не была заперта, и застали жертву врасплох.

Как пишет Mash, инцидент произошел ночью. Грабители проникли в дом и пригрозили владельцу ножом. Тот не стал сопротивляться и открыл сейф. Он также позволил злоумышленникам связать себя и свою девушку веревками и скотчем. Позднее пострадавший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое в особо крупном размере. Это значит, что налетчикам может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом президента группы компаний «Дентекст» Алексея Чернышова. Злоумышленники избили супругу предпринимателя, заковали ее в наручники, а затем похитили ювелирные украшения общей стоимостью 4 млн рублей из сейфа.

До этого в Москве ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг, пока она находилась на гастролях в Иркутске. Грабителям удалось вынести из квартиры 2 млн рублей, €7 тысяч, а также драгоценности. Народная артистка России призналась, что это были все ее сбережения.