«Черный» экскурсовод из Петербурга получил штраф и остался в плюсе Организатор незаконных экскурсий в Санкт-Петербурге получил два года условно

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В Санкт-Петербурге организатора незаконных экскурсий по крышам оштрафовали на 200 тысяч рублей и приговорили к двум годам условно, сообщила пресс-служба городских судов. По ее данным, обвиняемый 35-летний предприниматель из Хабаровска извлек доход на сумму более 22 млн рублей. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

С 19 февраля 2022 года по 25 июля 2023 года обвиняемый <...> оказывал гражданам за денежное вознаграждение экскурсионные услуги, выразившиеся в прогулках по крышам зданий и дворам, расположенным в Центральном районе Санкт-Петербурга. Он произвел демонтаж неопределенного следствием количества запирающих устройств от входных дверей чердачных помещений домов, а также приискал ключи от входных дверей парадных и разработал экскурсионные маршруты, — сообщили в Смольнинском районном суде.

Хабаровчанин создал страницы в соцсетях для привлечения клиентов, а также набрал персонал для проведения и организации экскурсий. В общей сложности за 1,5 года он заработал 22 281 470 рублей, подсчитали в суде. Дело слушалось в особом порядке. По данным ТАСС, мужчину задержали в сентябре 2023 года. Изначально следствие предполагало, что его незаконный доход мог достигать 9 млн рублей.

Ранее член экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов при Министерстве туризма Крыма Иван Коваленко рассказал, что отличить профессионального гида от самозванца можно, проверив информацию о нем и турфирме в Сети. По словам эксперта, у профессионалов также есть официальный аттестат и специальная нагрудная карточка.