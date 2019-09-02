https://static.news.ru/photo/2bfea7b8-cd9e-11e9-b2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники столичной госинспекции по недвижимости ликвидировали незаконную платную автостоянку в московском районе Обручевский.

Незаконная платная автостоянка ликвидирована на юго-западе Москвы в жилом секторе на ул. Обручева, вл. 28, корп. 7, — говорится в сообщении ведомства.

Участок более 800 кв. м был огорожен металлическим забором без оформления прав на землю. Доступ на парковку контролировали сотрудники охраны, взимая плату с автомобилистов. В итоге ограждение было демонтировано.

Как писал News.ru, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призывает москвичей правильно парковать автомобили, и лишний раз удостовериться, что машина стоит без нарушений ПДД. Также рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми изменениями дорожного движения, связанными с проведением дорожных работ. Они публикуются на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).