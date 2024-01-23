Незаконно преследуемый по педофильской статье врач засудил Минфин Обвиненный в педофилии врач отсудил 6 млн рублей у Минфина в Свердловске

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Свердловский областной суд обязал Минфин выплатить 6,63 млн рублей врачу Владимиру Громову, против которого незаконно использовали педофильскую уголовную статью. Девочки случайно увидели, как Громов справлял нужду на улице, а родители обратились в полицию. Силовики решили применить к доктору статью о насильственных действиях сексуального характера.

Сысертский районный суд признал Громова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Приговор был отменен Свердловским областным судом в связи с отсутствием события преступления. За оправданным было признано право на реабилитацию, — сообщили в суде.

В сумму компенсации вошли 3,11 млн рублей, которые врач не получил за время уголовного разбирательства, когда не имел возможности работать в больнице. Также в сумме оказались расходы за оказание юридической помощи защитниками в объеме 1,925 млн рублей и процессуальные издержки — 147 000 рублей. Отдельно медик может потребовать моральную компенсацию, обратившись в гражданский суд.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила педиатра в развратных действиях в отношении ее 16-летней дочери. Подозреваемому 53 года.