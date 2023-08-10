Невзорова заочно оштрафовали за слова о Путине Суд Петербурга оштрафовал Невзорова на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за разжигающие ненависть высказывания, передает ТАСС. Отмечается, что поводом послужили его слова в адрес президента России Владимира Путина, военных и актеров.

Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза показала, что видеоматериалы, размещенные на канале журналиста, содержат признаки унижения достоинства граждан России и Белоруссии, в том числе военнослужащих, представителей органов власти, сценических искусств, казаков и священнослужителей.

В феврале Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Журналист уехал из России в начале 2022 года, когда на него завели уголовное дело, после чего вместе с супругой получил гражданство Украины. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о фейках политически мотивированным.

В июне 2022 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова в Петербурге. СМИ писали, что стоимость земли составляет 7,87 млн рублей.