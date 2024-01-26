Россиянам предложили «подкрасться» к женщинам для повышения рождаемости Мэр Невинномысска Миненков предложил «подкрасться» к женщинам ради рождаемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Невинномысска Михаил Миненков обратился к мужчинам и призвал их не спать ночью, подкрасться к любимой, чтобы через девять месяцев в городе появилось рекордное количество новорожденных. Глава города опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что развитие общества невозможно без правильных ориентиров, также ему мешает «демографическая яма».

Обращаюсь к мужчинам — сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через девять месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000, — говорится в сообщении.

По мнению мэра, дети — наше будущее, а поэтому очень важно уже сегодня правильно объяснять, что такое хорошо и плохо, говорить про ценности, важность семьи, любовь к Родине. Миненков отметил, что каждый год на протяжении семи лет в Невинномысске становится годом рождения детей и это «главный план».

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что даже полный запрет абортов не приведет к росту рождаемости в России. По его словам, следует избегать «хаотичных мер» в попытках улучшить демографическую ситуацию. Фадеев подчеркнул, что такие меры в попытках повысить показатели только ухудшают атмосферу в обществе.