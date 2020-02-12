Полиция Санкт-Петербурга зафиксировала больше всего уличных преступлений в Невском и Центральном административных районах. Всего в 2019 году в городе произошло около 12 тысяч краж, грабежей, убийств и других преступлений.
В самых криминальных районах произошло по три преступления на тысячу жителей. В густонаселённом Невском — 1,6 тысячи, в Центральном — 649.
По количеству преступлений [окраинный] Невский район в лидерах довольно давно, — пишет «Петербургский дневник»
Самыми безопасными районами Северной столицы стали Приморский, Колпинский и Василеостровский. Преступления там происходили в среднем вдвое реже, чем на юго-восточной окраине или в историческом центре.
Как писал NEWS.ru, в феврале в Санкт-Петербурге избили гражданина Китая, который попытался войти в магазин без медицинской маски.