https://static.news.ru/photo/f0c42d64-4d9d-11ea-9502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Полиция Санкт-Петербурга зафиксировала больше всего уличных преступлений в Невском и Центральном административных районах. Всего в 2019 году в городе произошло около 12 тысяч краж, грабежей, убийств и других преступлений.

В самых криминальных районах произошло по три преступления на тысячу жителей. В густонаселённом Невском — 1,6 тысячи, в Центральном — 649.

По количеству преступлений [окраинный] Невский район в лидерах довольно давно, — пишет «Петербургский дневник»

Самыми безопасными районами Северной столицы стали Приморский, Колпинский и Василеостровский. Преступления там происходили в среднем вдвое реже, чем на юго-восточной окраине или в историческом центре.

Как писал NEWS.ru, в феврале в Санкт-Петербурге избили гражданина Китая, который попытался войти в магазин без медицинской маски.