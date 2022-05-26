«Невнятная Z»: новосибирский депутат возмутился недостаточной пропагандой Депутат Заксобрания Новосибирска Новосёлов: информационная активность в области ограничена баннерами с буковой Z

Знак Z в поддержку Вооруженных сил России на фасаде Московского театра Олега Табакова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Информационная активность в Новосибирской области ограничена лишь баннерами с буковой Z, возмутился депутат заксобрания региона от КПРФ Яков Новосёлов, сообщает «Сиб.фм». По его мнению, необходимо эффективнее продвигать госполитику информационной поддержки Вооружённых сил России на Украине.

Идёт военная операция, внешними врагами наносятся тяжелейшие удары по нашей экономике. Многие регионы ведут эффективную наружную пропаганду, увековечивают память погибших бойцов. Брянск, Курск, Нижний Новгород уже взяли шефство над освобождёнными городами Украины. Что мы видим у нас? Десяток баннеров с невнятной буквой Z, в то время как городом зарезервированы сотни бесплатных рекламных конструкций, — недоволен Новосёлов.

Он также предложил создать круглый стол по теме патриотического воспитания на базе законодательного собрания.

При этом в Минобороны ранее заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Об этом говорится в ответе заместителя начальника Главного военно-политического управления вооружённых сил Сергея Гусева на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина.