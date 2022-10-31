78.ru: невменяемый водитель проник в Пулково и потребовал отправки в Африку

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля протаранил контрольно-пропускной пункт аэропорта Пулково и направился на взлетную полосу, передает 78.ru. 33-летний мужчина за рулем иномарки Opel Astra пробил ограждение перрона и выехал к стоянке самолета, после чего начал кричать, чтобы его отправили в Африку. Вскоре злоумышленника задержали.

Издание отмечает, что автомобилист находился под действием наркотиков, об этом он сам сообщил сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские оперативно задержали водителя, который пребывал в невменяемом состоянии. Задержанным оказался местный житель, работающий продавцом <...>, он кричал, чтобы его отправили в Африку, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчину отправили под арест до 27 декабря. По предварительной оценке, урон, который злоумышленник нанес ограждению, равен примерно 300 тысячам рублей.

В январе в Пулково в багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом ручной гранаты РГД-5. Макет передали полиции.

Ранее в аэропорту Внуково задержали пассажиров, проглотивших 961 грамм кокаина на двоих. Граждане РФ прибыли рейсом из Бразилии. Из их желудков было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих наркотик.