Петербуржец изуродовал три автомобиля и скрылся В Петербурге мужчина разбил три автомобиля и скрылся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина, предположительно, в состоянии наркотического опьянения разбил чужие автомобили и скрылся, сообщила «Фонтанка». В полицию Выборгского района поступило как минимум три заявления от владельцев испорченных машин. Злоумышленника разыскивают правоохранители.

По информации издания, жители одного из домов на проспекте Луначарского проснулись утром 5 ноября от сигнализаций стоявших под окнами автомобилей. Около транспортных средств они заметили странного мужчину, который, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения. Полиция изучает камеры видеонаблюдения и вычисляет местоположение злоумышленника.

Ранее житель Москвы решил засудить бывшего работодателя, который уволил его из-за проблем с наркотиками. Однако мужчина явился на заседание суда с марихуаной, которую спрятал в упаковке из-под шоколадного яйца, и двумя приспособлениями для ее употребления. Оставшегося без работы москвича задержали на входе в суд и изъяли у него запрещенные вещества. На мужчину составили административный протокол, по которому ему предусмотрено наказание в виде 15 суток ареста или штраф в размере 5000 рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.