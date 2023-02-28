Неустановленный летательный аппарат упал в Адыгее Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении летательного аппарата в поселке Новом

Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил в Telegram о падении летательного аппарата в поселке Новом Гиагинского района. Жертв и пострадавших нет, незначительное повреждение получила хозяйственная постройка животноводческой фермы. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата, — написал он.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, упавшим объектом мог оказаться советский «Стриж» или «Рейс». Взрыв был слышен около двух часов ночи. Диаметр воронок составляет примерно два метра, глубина — около полуметра.

В декабре прошлого года издание V1.RU сообщило, что в Еланском районе Волгоградской области упали неопознанные объекты. На их фрагментах были указаны надписи на русском языке, в частности «Внимание». Территория падения объектов была оцеплена, на месте ЧП работали сотрудники МЧС.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали.