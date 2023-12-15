«Рыбарь»: взрыв в Мариуполе произошел из-за детонации боеприпаса

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что прогремевший в полночь 15 декабря взрыв в Мариуполе — это следствие детонации неустановленного боеприпаса на стоянке техники. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

О работе ДРГ и уничтожении предприятия речи не идёт: на воздух взлетели баллоны с газом в отдельном КамАЗе на стоянке строительной техники возле разрушенного ТЦ, — говорится в публикации.

Авторы канала утверждают, что торговый центр уже был в разрушенном состоянии, а внутри могли находиться неисправные боеприпасы.

ТАСС 15 декабря сообщил, что в результате обстрела Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины была уничтожена передвижная котельная. По словам источников агентства в оперативных службах Донецкой Народной Республики, также был уничтожен склад, на котором хранились строительные материалы. Отмечалось, что в результате обстрела никто не погиб, пострадавших нет.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о пуске трех украинских дальнобойных ракет по Мариуполю. Он был зафиксирован 15 декабря после полуночи. Отмечается, что Мариуполь не подвергался обстрелам со стороны ВСУ с мая 2023 года.

Затем поступала информация, что обстрел Мариуполя, предположительно, осуществлялся ракетами Storm Shadow. По данным СЦКК, снаряды были выпущены с северо-западного направления.