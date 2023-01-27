Неуловимые воры атаковали продуктовые магазины под Калининградом

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Продавцы в Балтийске в Калининградской области жалуются на неуловимых воров, которые атаковали магазины, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Пострадавшие написали почти 20 заявлений в полицию.

По информации канала, несколько месяцев пара злоумышленников ворует алкоголь и продукты не более, чем на две тысячи рублей. Недавно они напали на алкомаркет «Поле чудес». Сотрудницы магазина пытались остановить пару, но не смогли — молодой человек начал нападать на продавщиц, а, когда его подельница скрылась, выбил запертую дверь и убежал.

Пострадавшие создали чат, написали почти 20 заявлений в полицию, однако силовики не ищут грабителей. Вместо этого они сами возмещают убытки магазинам.

В Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» на Дмитровском шоссе. Сотрудники полиции находились рядом с магазином, когда из него выбежала сотрудница. Полицейские задержали грабителя и его друга. Ими оказались 21-летний приезжий и 20-летний житель столицы.

Полицейские ранее задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Петербурга. 12 января подозреваемые в темной одежде и в масках вошли в салон и, угрожая оружием, разбили витрины и похитили украшения на 3 млн рублей. При этом один из грабителей успокаивал сотрудницу, поглаживая ее по плечу.