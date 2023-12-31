Неудавшаяся воровка запустила елку в охранника супермаркета «Подъем»: две женщины подрались с охранниками супермаркета в Туле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две посетительницы супермаркета в Туле ввязались в драку с охранниками, пишет Telegram-канал «Подъем». По его данным, конфликт вспыхнул из-за того, что женщины пытались что-то украсть из магазина, но попались секьюрити. На опубликованных каналом кадрах видно, что в порыве перепалки одна из дам запустила в охранника искусственную ель, украшавшую холл.

По словам очевидцев, после того как охранники заметили кражу, женщины побежали на выход и выломали дверь магазина. Пока одна их злоумышленниц пыталась выбраться из супермаркета, другая швырнула в охранника праздничное дерево.

Ранее в Санкт-Петербурге возле торгового центра на Бухарестской улице произошла массовая драка. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух 26-летних граждан одной из стран ближнего зарубежья, 23-летнего местного жителя, а также еще четверых участников конфликта в возрасте 36–47 лет — один из них является иностранцем. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, на пятерых участников драки составлены административные протоколы, двоих задержали.

До этого мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, устроил драку на проезжей части на улице Павла Морозова в Хабаровске. Судя по кадрам с места происшествия, конфликту предшествовало ДТП.