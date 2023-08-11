«Османы» сорвали эвакуацию группы ВСУ на Bradley и попали на видео

Фото: МО РФ

Бойцы армейского спецназа «Осман» не позволили эвакуироваться группе Вооруженных сил Украины в районе Работино, сообщило РИА Новости. На опубликованных кадрах видно, что противник пытается покинуть зону на боевой машине пехоты Bradley, однако российские военнослужащие открывают огонь прежде, чем ВСУ подходят к технике.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались взять штурмом населенный пункт Работино. По его информации, противник начал наступление без каких-либо средств поддержки. Перед атакой ВСУ открыли огонь по российским позициям кассетными снарядами. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также сообщалось о переброске пехоты Вооруженных сил Украины в лесные полосы в районе Работино. По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа Z», украинская армия передвигалась на мотоциклах.

Канал добавил, что украинские бойцы также высадились севернее населенного пункта Пятихатка. Там они ведут бой с применением артиллерии. Российские силы атакуют противника, используя FPV-дроны.