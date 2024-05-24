Нетрезвый эксгибиционист терроризирует жителей Уфы Mash: пьяный уфимец без одежды пугает народ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из уфимского района Сипайлово выбегает из одежды после распития алкоголя и пугает народ, информирует Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, местные говорят, что полиция забирает его на пару часов в отдел и отпускает. После этого мужчина снова бежит показывать свои органы.

Руслану 34 года, живет на Бикбая. По словам соседей, когда выпьет, вылетает из квартиры без одежды и пугает народ, — говорится в публикации.

По словам авторов канала, иногда уфимец разбавляет «шоу-программу» пожарами в квартире и криками на прохожих. Представления без одежды мужчина устраивает только когда выпьет.

Ранее в подмосковной Балашихе уроженец Таджикистана, демонстрирующий половой орган прохожим, получил огнестрельное ранение в пах. Мужчина нецензурно выражался. Пострадавшего с кровотечением доставили в больницу. Инцидент произошел 11 мая на территории микрорайона Новое Павлино. Полиция приступила к поиску стрелка.

В Рязанской области ранее задержали голого мужчину, подозреваемого в краже. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полиция начала проверку в отношении молодого человека. Видео с эксгибиционистом распространилось в соцсетях.