«Нетипичный выбор цели»: военкор Коц об атаке ВСУ на аэропорт в Пскове

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели, написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам.

Атака на псковский аэродром. Нетипичный выбор цели. Просто посмотрите на карту. Это совсем другое направление, по сравнению с предыдущими запусками беспилотников в сторону Москвы. Чтобы направить туда рой дронов, надо иметь серьезное основание. И серьезные разведданные, которые предоставляются партнерами Киева по НАТО, — написал военкор.

Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется». Учитывая это необходимо организовывать безопасность военных и стратегических объектов, подчеркнул Коц.

Недавно жители Брянска сообщали о громком звуке взрыва в городе. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах: Володарка и Советский. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района. По предварительным данным, в Брянске была возможна атака беспилотников и работа систем противовоздушной обороны. МО РФ информацию не комментировало.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находился на месте инцидента.