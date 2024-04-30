«Нетипичное поведение»: власти Тюменской области о смещении пиков паводка Губернатор Моор заявил о смещении пиков паводка из-за движения воды в Тоболе

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

На территории Тюменской области наблюдается смещение пиков паводка, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Моор. По его словам, гидрологи отмечают нетипичное поведение реки Тобол. Вода в ней движется очень медленно из-за разлива по пойме, отметил губернатор.

По реке Тобол. Гидрологи отмечают ее нетипичное поведение. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются, — написал Моор.

Губернатор добавил, что в Упорово прогнозируется максимум воды после 6 мая, а в Ялуторовске — с 9 по 10 мая. Кроме того, вода поднялась в реке Ишим в селе Абатское, ее уровень составил 1222 сантиметра, что 74 сантиметра превышает максимума 2017 года. Также продолжаются работы на федеральной трассе Р-402.

Круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Благодаря ритмичному реверсивному движению удалось уменьшить заторы на дороге. Пока уровень воды будет высоким, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится, — заключил Моор.

Ранее глава Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1214 сантиметров. По словам Моора, ситуация в регионе остается напряженной. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены дорожные службы и спасатели МЧС.