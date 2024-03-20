Несовершеннолетнюю поклонницу «Колумбайна» из Башкирии осудили на пять лет Baza: школьницу из Башкирии приговорили к пяти годам за пропаганду «Колумбайна»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетняя жительница Башкирии была приговорена к пяти годам и шести месяцам колонии за пропаганду движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, силовики обратили внимание на социальные сети девочки. В апреле 2023 года к ней нагрянули с обысками.

В ходе проверки эксперты проанализировали дневники школьницы, в которых содержались записи, свидетельствующие об одобрении подростком террористического движения. В отношении россиянки возбудили два уголовных дела — за участие в деятельности организации и пропаганду. Уточняется, что девочка не планировала нападение на школу.

19 марта суд признал школьницу виновной. Помимо пяти лет колонии, ей запретили администрировать сайты и каналы в течение двух лет.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в Калужской области задержали студента, который, как утверждается, планировал совершить теракт в здании районного суда. По данным канала, преступление носит религиозный характер. SHOT утверждает, что спецслужбы узнали о планах юноши и задержали его в Обнинске.