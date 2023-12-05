Несовершеннолетние избили десятилетнюю девочку в Ульяновске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа несовершеннолетних избила десятилетнюю девочку в Ульяновске, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Начата доследственная проверка, добавили в ведомстве.

Инцидент произошел 4 декабря в Засвияжском районе. Отмечается, что в результате нападения десятилетняя девочка получила телесные повреждения, она находится под наблюдением медиков. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети распространилась видеозапись, на которой две девушки 16 и 17 лет избивали сверстницу в Махачкале. Они повалили ее на землю и наносили удары руками и ногами, пока потерпевшая извинялась и просила остановиться. По данным МВД, несовершеннолетние уже стоят на учете в ПДН.

Позже стало известно, что правонарушительницы сделали это из-за личной неприязни. На допросе в полиции задержанные подростки пытались обвинить в случившемся потерпевшую. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Некоторые чиновники попытались связать несколько громких нападений среди подростков по России с популярным сериалом «Слово пацана», посвященным казанским бандам конца 80-х годов. Однако на допросах подозреваемые признавались, что не видели шоу.