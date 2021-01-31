Несогласованные акции завершились на юге России

https://static.news.ru/photo/922580c4-63cb-11eb-b951-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/teamnavalny_rostov

Несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального завершились в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Волгограде, Астрахани и Краснодаре.

В Астрахани в митинге принимали участие порядка 100 человек. Треть из них составляли блогеры и журналисты. Задержаний и каких-либо других инцидентов не было.

В Ставрополе и Пятигорске акции были малочисленными. Сотрудники полиции, а также помогавшие им казаки и дружинники задерживали митингующих, но точное их количество неизвестно.

В Ростове-на-Дону силовики задержали порядка 20. Кроме того, в городе проходил согласованный пикет движения «За новый социализм». Его участники требовали освобождения политзаключённых.

В Краснодаре были единичные задержания. К акции в поддержку Навального присоединились обманутые дольщики, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, несогласованные митинги проходят 31 января в десятках российских городов. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», силовики в общей сложности задержали более 2,1 тысячи человек. Лидерами по количеству задержанных являются Москва, Санкт-Петербург и Красноярск — 469, 211 и 194 человека соответственно.

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал эти акции провокациями. По его мнению, они не имеют ничего общего с борьбой за лучшую жизнь.