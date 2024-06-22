Несколько воздушных целей засекли на подлете к российскому региону Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-400

Средства ПВО отбили несколько воздушных целей ВСУ на подлете к Белгороду и Белгородскому району, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, среди населения пострадавших нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал глава региона.

Гладков добавил, что после отражения атаки ВСУ в районе поселка Дубовое загорелась трава, но пожарные быстро ликвидировали пламя. Также в населенном пункте повреждения получили крыши двух частных домов, 17 автомобилей посекло осколками. На местах работают оперативные службы.

Также губернатор рассказал, что жителя хутора Климовое Белгородской области доставили в больницу после атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, у мужчины диагностировали контузию. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Глава региона уточнил, что в Климовом после атаки ВСУ сгорел автомобиль, а в одном из частных домов выбиты стекла и повреждена кровля. Кроме того, БПЛА атаковали село Глотово Грайворонского округа. Там, как отметил Гладков, в шести частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы.